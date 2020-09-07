Reyhanlı’da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 4 farklı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 4 farklı adrese gerçekleşen operasyonlarda toplamda 149.79 gram takoz esrar, 2.29 gram kubar esrar, 0.86 gram metamfetamin ve 20 adet de captagon hap maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda M.Ş., M.İ., A.Y., Ö.Y. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



