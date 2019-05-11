Reyhanlı'daki bombalı saldırılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğrafı taşıyan grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganları attı.

Anıt önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dua edildi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı konuşmada, Reyhanlı'da yaşanan acının çok büyük olduğunu söyledi.

Çobanoğlu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, bir daha bu acıların yaşanmamasını temenni ettiğini kaydetti.

Patlamalarda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da saldırıların acısının dinmediğini belirterek, "İnsanlıktan nasibini almamış hain odaklar ve maşaların, ülkemizi, kardeşliğimizi yıkmak için attığı bombalar, bizleri birbirimize daha çok kenetledi.'' dedi.

Programa, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, saldırılarda ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 6 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

