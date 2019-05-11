HABER

Reyhanlı'daki bombalı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğrafı taşıyan grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganları attı.

Anıt önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dua edildi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı konuşmada, Reyhanlı'da yaşanan acının çok büyük olduğunu söyledi.

Çobanoğlu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, bir daha bu acıların yaşanmamasını temenni ettiğini kaydetti.

Patlamalarda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da saldırıların acısının dinmediğini belirterek, "İnsanlıktan nasibini almamış hain odaklar ve maşaların, ülkemizi, kardeşliğimizi yıkmak için attığı bombalar, bizleri birbirimize daha çok kenetledi.'' dedi.

Programa, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, saldırılarda ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 6 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Türk Akım projesi bölgesinde çevre temizliğiTürk Akım projesi bölgesinde çevre temizliği
İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlarİftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı'daki bombalı saldırılar

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.