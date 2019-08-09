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Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patlamaların meydana geldiği, askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor.

Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU- Nuri PİR- Hüseyin BOZOK/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patlamaların meydana geldiği, askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor.
Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinin Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda, saat 03.30 sıralarında peş peşe patlamalar oldu. Çevre evlerde oturan vatandaşlar panik yaşarken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Depodan patlamalarla birlikte alevler yükselirken, polis de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, patlamalar nedeniyle alevlere müdahale edemedi. Aralıklarla süren patlamalar, saat 06.00 sıralarına kadar devam etti. Olay sırasında bölgeye yakın 2 eve şarapnel parçaları düştü.
Patlama seslerinin kesilmesinin ardından, itfaiye ekipleri depoya müdahale etti. Alevler kontrol altına alınıp, söndürülürken, vatandaşlar da tekrar evlerine dönüş yaptı. Mühimmat deposunda soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyorReyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyorReyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyorReyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor

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