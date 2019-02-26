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Reyhanlı’daki terör saldırısı davası ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin sanıklar Yusuf Nazik ve Aykan Hamurcu hakkında açılan dava 13 Mayıs 2019’a ertelendi.Ankara 9.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin sanıklar Yusuf Nazik ve Aykan Hamurcu hakkında açılan dava 13 Mayıs 2019’a ertelendi.
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen tutuklu sanık Yusuf Nazik hazır bulundu. Geçen hafta Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan sanık Aykan Hamurcu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından Reyhanlı davasında daha önceden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Doğan Özdemir tanık olarak dinlendi. Saldırının ardından Hamurcu’nun kendisini sakladığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini, Hamurcu’nun kendisini saklamadığını savunan Özdemir, "Aykan Hamurcu’yu inşaat işlerinden dolayı tanıyorum. Teslim olmadan önce köyüme gittim. Akşam saatlerinde kendisiyle görüştüm. Balık tutmak için köye geldiğimi, bir gece kalmak için barınak aradığımı söyleyerek kalacak yer sordum. Bana bir inşaat gösterdi ve orada kaldım. Ertesi gün tekrardan yanına gittim. Eniştemle bir sorunum olduğunu ve polisin beni aradığını söyledim. Beni saklamasını istediğimde polise teslim olmamı söyledi. Ondan sonra ayrıldık ve saldırıyla ilgili konuşmadık" ifadelerini kullandı.
Bu görüşmenin ardından Asi Nehri yakınlarında bir inşaat bulduğunu ve 2 hafta boyunca orada saklandığını belirten Özdemir, "Yakınlarda bakkal olduğu için kendi ihtiyaçlarımı kendim karşıladım. Bana yiyecek veya içecek getiren olmadı” dedi.
Özdemir’in dinlenmesinin ardından sanık Hamurcu’nun savunması alındı. Suçlamaları kabul etmediğini kaydeden Hamurcu, Reyhanlı saldırısıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, Özdemir’i saklamasının söz konusu olmadığını öne sürdü.
Beyanların alınmasının ardından söz alan duruşma savcısı, sanık Yusuf Nazik hakkında daha önceden verdiği mütalaayı tekrarladığını belirtti. Savcı, sanık Hamurcu’nun ise "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nazik ve Hamurcu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Mayıs 2019’a erteledi.

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