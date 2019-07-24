Reyhanlı'dan 6 ayda, 6 bin 283 Suriyeli sınır dışı edildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, son 6 ayda aranan ya da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 bin 283 Suriyeli güvenlik kuvvetlerince yakalanarak Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan sınır dışı edildi.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suriyeli 60 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde aranan ya da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 6 bin 283 kişi güvenlik kuvvetlerince yakalanarak sınır dışı edildi.

KAÇAK GEÇMEK İSTEYEN 6 BİN KİŞİ YAKALANDI

Bu arada, sınırlardan yasa dışı yolla Türkiye’ye geçmeye çalışırken güvenlik kuvvetlerince yakalanan yaklaşık 6 bin kişi de yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan sınır dışı edildi. Reyhanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerince gerek suça karıştıkları belirlenen ve gerekse sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan Suriyeliler sınır dışı işleminden sonra güvenlik kuvvetlerinin kontrolünde bindirildikleri araçlarla Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getiriliyor. Buradan da sınır dışı ediliyorlar.

SURİYELİLERİN BAYRAM ÇIKIŞ DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşmak üzere ülkesine gitmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkışları ise devam ediyor. 3 günde gidenlerin sayısı 5 bini buldu.

RANDEVU ALIYORLAR

Bayramlaşmak üzere Suriye’ye gitmek isteyen Suriyeliler Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği’nin ‘ www.suriyeizin.com’ adresinden randevu günü için başvuruyor. Beraberlerinde, geçici koruma kimlik belgesi veya pasaport ile randevu belgelerini getiren Suriyelilerin Cilvegözü’nde polis, Gümrük Muhafaza memurlarınca gerekli kontrolleri yapılıyor. Yanlarındaki eşyaları da X-ray cihazından geçiriliyor. İşlemleri tamamlananlar da bayramı ülkesinde geçirmek üzere Türkiye’den çıkış yapıyor. Bu arada ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, çıkışlarda izdiham yaşanmaması için de Cilvegözü’nde gerekli önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI



