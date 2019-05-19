Reyhanlı'ya askeri sevkiyat 

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere komandolar ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, dün gece güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı'da Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.
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