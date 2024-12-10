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Reynmen’den Altın Kelebek alan Müge Anlı’ya sert sözler! "Sevmiyorum" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 07:56
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Reynmen katıldığı Youtube yayınında Müge Anlı'ya dair söyledikleriyle gündem oldu. "Ben hiç sevmiyorum Müge Anlı'yı" diyerek sert ifadeler kullanan Reynmen ünlü sunucuya dair çeşitli iddialarda bulunurken Esra Erol'a da çıkıştı.

Reynmen’den Altın Kelebek alan Müge Anlı’ya sert sözler! "Sevmiyorum" deyip...

Şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş), yapımcı İbrahim Tilaver ile katıldığı yayında açıklamalarıyla gündem oldu. Altın Kelebek ödülleri hakkında konuşan Reynmen sözünü sakınmadı. Reynmen açıklamasında "Hak edene verilmiyor yalandan orası bir podyum! İnsanlar kendilerini göstersin bir cemiyet gibi orası. Edis'i severim ama 3 sene arka arkaya Altın Kelebek aldı. Bana kalırsa ödülü Mabel Matiz almalıydı, olmaz arka arkaya on kere biri alabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Programda Altın Kelebek yorumlarına devam eden fenomen konu Müge Anlı'ya gelince de sözünü sakınmadı. Reynmen Müge Anlı konusunda "Bir tane çocuğun babası davanın peşine koşarken Müge Anlı almıyor davayı... Ben hiç sevmiyorum Müge Anlı'yı" derken diğer yorumcular konuyu değiştirmeye çalıştı.

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Sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken... Sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken...

ESRA EROL'A DA ÇIKIŞTI

Fenomen Esra Erol'un konuşmasına da kızarak "Bak mesela ben bunu samimi bulmuyorum çünkü o ölen kızın babası Müge Anlı'ya gidiyor -Narin meselesi değil- konuşturmuyor onun muhtemelen haberi vardır, onun içerisinde başka siyasi bence olaylar var diye o işin peşine gidemedi yani o yüzden hiç..." derken Reynmen'in yanındaki isimlerden Ati konunun değişmesi için bir müdahalede daha bulundu.

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Reynmen ise "siyasi değil ki birinin canı söz konusu bir kız ölmüş kapatılmaya çalışılmış ve bunlar gerçekten işini yaptığını düşünen insanlar bu konuya değinmiyorlar burada ödül alıyorlar bana samimi gelmiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Reynmen
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