Reynmen'den, Ece Erken’e 'ayna videosu' göndermesi

Erken ile Youtuber Reynmen arasındaki kavga devam ediyor. Ece Erken, Reynmen’e ‘Kafir’ diyerek kavganın fitilini ateşlemişti. Reynmen de Ece Erken’e kendi geçmişine bakması gerektiğini söylemişti. Ece Erken ‘Yusuf’ diyerek seslendiği Reynmen’e “Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım? Evli bir adamla mı çıktım?” demişti.

“ÇOK SEVDİĞİM BİR SÖZ VARDIR”

Bu olayın ardından biraz zaman geçmişti ki, Ece Erken’in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Reynmen, “Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan… Dinime küfür eden Müslüman olsa… Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın” dedi. Erken bu sözlere sosyal medya hesabından “Bana laf söyleyenlere bakıyorum da, en iyisi bakmayayım. Allah düşmanın namuslusunu, şereflisini versin” diyerek yanıt vermişti.

REYNMEN’DEN AYNA VİDEOSU

Son olarak Ece Erken’in sevgilisinin boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Mahmutyazıcıoğlu, “Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım” dedi.