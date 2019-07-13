Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Nasıl oldu gözlerine kandım Nasıl oldu gözlerine kandım Döner başım yine gözlerin ela Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti. Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine teşekkür etti.

Derdim Olsun şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen'in yeni şarkısı Ela da ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum

Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak

Gözlerime bak ,gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum





