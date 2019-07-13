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Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Reynmen takma adını kullanan YouTuber Yusuf Aktaş, kanalında yayınladığı yeni şarkısı Ela ile rekor kırdı. Reynmen'in yeni şarkısı; ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela ile YouTube rekoru kırdı.

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Derdim Olsun şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen'in yeni şarkısı Ela da ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

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Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” demişti.

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Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti. Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine teşekkür etti.

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Reynmen'in Ela'yı duyurduğu Instagram paylaşımı bile Instagram'da ilk 24 saat dolmadın 3.2 milyondan fazla görüntülenme elde etti.

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REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım
Nasıl oldu gözlerine kandım
Döner başım yine gözlerin ela
Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yardım et yardım et yardım et yardım et..
Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...
İnan senden geçemiyorum
Yine sarhoş oldum geceliyorum
Aklımda sorular çözemiyorum
Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul
Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş
Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz
Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum

Alsam bi dal yine dudaklarından
Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da
Buruk bir şarkısın kulaklarımda
Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak
Gözlerime bak ,gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım
Nasıl oldu gözlerine kandım
Döner başım yine gözlerin ela
Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

İnan senden geçemiyorum
Yine sarhoş oldum geceliyorum
Aklımda sorular çözemiyorum
Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

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Reynmen ela youtube

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