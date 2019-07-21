Reynmen Ela şarkısından ne kadar kazandı?

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in ikinci single çalışması Ela, YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenmişti.

Ünlü isimler Reynmen'in YouTube'daki tıklanma oranlarının sahte olduğunu ileri sürmüştü. Reynmen bu iddialara gülüp geçerken rekor üstüne rekor kırmaya ise devam ediyor.

Reynmen, Instagram'dan Ela'dan ne kadar para kazandığını soran takipçisine cevap verdi.

Reynmen, ekran görüntüsü paylaşarak, şimdi 55 milyona yakın izlenmeye ulaşan klibinden 19 bin 551 dolar kazandığını söyledi.

arayı da bir vakıf ya da hayır kurumuna bağışlayacağını açıklayan Reynmen, 'Bazı şeyler paradan daha değerlidir' notunu düştü.

Öte yandan, Reynmen'in Ela klibinin çalıntı olduğu iddia edilmişti.

Şarkıcı Aynur Aydın’ın 2012 yılında yayınlanan ‘Yenildim Daima' şarkısının klibiyle ile benzer sahnelerin olması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

