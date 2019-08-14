Reynmen’i Yıldız Tilbe kaptı!

Gazetecilerin, ‘Hadise Hanım harbiye konseri için “Mekanın sahibi geldi” mesajı yayınladı. Siz buna katılıyor musunuz?’ sorusuna “Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin. Hepimizin ortak malı… Sahne, o anda kim o sahnede ise onundur. Dükkan onun yani, onun için hepimize başarılar diliyorum” diyerek adeta Hadise'ye mesaj gönderdi. ‘Sizce Türkiye'nin starı Tarkan mıdır?’ sorusuna ise Tilbe “Türkiye'nin birçok starı var. Hepimiz starız, kimisine göre bu Tarkan, kimisine göre Sibel Can, kimine göre de ben yani herkesin starı değişiyor” dedi.

REYNMEN’İ YILDIZ KAPTI

Son günlerde sanatçılarla sosyal medya adresi üzerinden girdiği polemiklerle gündemde olan Reynmen ile görüştüğünü söyleyen Yıldız Tilbe, süpriz bir projenin de müjdesini verdi. Rap müziğin popüler olmak için geç kaldığını söyleyen Tilbe “Rap müzik Türkiye'de ilk Cemali ile 1994 yılında başlamıştı. Ben de rap müziği severim, hatta Tupac dinliyorum” dedi. Reymen ile bir kahve içeceklerini söyleyen Yıldız Tilbe “Geçenlerde Reynmen ile görüştük ve bir kahve içeceğiz. Onunla bir düet yapmak istiyorum, bence çok güzel olur” diyerek müjdeyi verdi.

