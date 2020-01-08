'Reynmen öldü' mü? Reynmen sosyal medyayı karıştırdı!

Sosyal medya üzerinde zaman zaman karşılaşılan ünlü isimlerin öldüğü iddialarına Reynmen de dahil oldu. En son Enes Batur'a yapılan bu olay şimdi de Reynmen'in başına geldi. Twitter üzerinden oluşturulan 'AllahRahmetEylesinReynmen' hashtagleri ile gündeme getirilen konu hakkında Reynmen'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Reynmen son olarak Kerimcan Durmaz'a iç çamaşırlarıyla attığı fotoğrafla gündeme gelmiş ve bununla ilgili küfürlü bir açıklama yapmıştı.

REYNMEN KİMDİR?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.