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  4. 'Reynmen öldü' mü? Reynmen sosyal medyayı karıştırdı!

'Reynmen öldü' mü? Reynmen sosyal medyayı karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

'Reynmen öldü' ve 'AllahRahmetEylesinReynmen' hashtagleri ile sosyal medyanın gündemine oturan Reynmen herkesin dikkatini çekti. Reynmen, hakkındaki iddialara yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

'Reynmen öldü' mü? Reynmen sosyal medyayı karıştırdı!

Sosyal medya üzerinde zaman zaman karşılaşılan ünlü isimlerin öldüğü iddialarına Reynmen de dahil oldu. En son Enes Batur'a yapılan bu olay şimdi de Reynmen'in başına geldi. Twitter üzerinden oluşturulan 'AllahRahmetEylesinReynmen' hashtagleri ile gündeme getirilen konu hakkında Reynmen'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Reynmen son olarak Kerimcan Durmaz'a iç çamaşırlarıyla attığı fotoğrafla gündeme gelmiş ve bununla ilgili küfürlü bir açıklama yapmıştı.

REYNMEN KİMDİR?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medyada ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir.

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