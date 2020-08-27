Reynmen YKS sonucunu paylaştı! Yerleşemedi

YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getiren Reynmen herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.

"MEĞER TÜRKÇE BİLMİYORMUŞUM"

Reynmen YKS sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirmişti. Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı: “Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz.”

