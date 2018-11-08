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Reyonda farklı kasada farklı fiyatı vatandaş ihbar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir markette yapılan denetimde, reyondaki fiyatı 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada 10 lira 75 kuruş alındığını tespit etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde vatandaşın ihbarı üzerine yapılan incelemede, reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasında fark olan bir markete işlem yapıldı.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir markette yapılan denetimde, reyondaki fiyatı 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada 10 lira 75 kuruş ödeme alındığını tespit etti.

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vatandaşın ALO 175 üzerinden yaptığı ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

Bir markette yaptıkları denetimde ihbarın doğru olduğunu belirlediklerini ifade eden Kurt, kasa öncesi reyon etiketinde 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada vatandaşlardan 10 lira 75 kuruş ödeme alındığını bildirdi.

Bu tür durumların yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Kurt, "Denetimlerimizde bu hususu tespit ettik. Gördük ki market reyon fiyatını değilde vatandaşlardan farklı fiyat aldığını belirledik. Marketin merkezinin İstanbul'da olması dolayısıyla hazırladığımız tutanağı İstanbul Valiliğine gönderdik. Vatandaşlarımızın yaptığı şikayet ve müracaatlar bizim için çok değerli. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda her türlü bilgiyi bizle paylaşmalılar." diye konuştu.

Kurt, hazırladıkları tutanağı marketin merkezinin İstanbul'da olması nedeniyle İstanbul Valiliğine gönderildiğini belirterek, inceleme sonunda markete bir yaptırımın uygulanacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
denetim reyon ticaret

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