Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. REYTİNG SONUÇLARI 1 EYLÜL 2022: Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 1 EYLÜL 2022: Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

02.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 1 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Masterchef, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, gibi yapımlar yer aldı. Peki,1Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 1 EYLÜL 2022: Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Eylül 2022 Perşembe gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oluyor. Peki, 1 Eylül 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Eylül Perşeme günü reyting sonuçlarına dair detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

1 Eylül 2022 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 Eylül Cuma: TV yayın akışı2 Eylül Cuma: TV yayın akışı
Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...
Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizlediSıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Reyting sonuçları Duy Beni dizisi gelsin hayat bildiği gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar

Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Sokağı kan gölüne çeviren kaza! Eşine jest yapacaktı ama...

Sokağı kan gölüne çeviren kaza! Eşine jest yapacaktı ama...

İlginizi Çekebilir

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.