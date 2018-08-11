Reyting sonuçları 10 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

10 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Fox TV'de 6. bölümü ile ekrana gelen 4N1K İlk Aşk idi. 4N1K İlk Aşk son bölümü, bu hafta yine birinci olabildi mi, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Sen Sağ Ben Selamet adlı yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrarı, atv'de ise Yarının Dünyası adlı yabancı film... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 10 Ağustos Cuma reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

10 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE 1 4N1K ILK ASK FOX TV 3.67 13.23 2 FOX ANA HABER FOX TV 3.32 18.19 3 SEN SAG BEN SELAMET (T.S) STAR TV 2.3 8.86 4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2.3 8.64 5 SPOR GUNDEMI KANAL D 2.12 10.35 6 YARININ DUNYASI (Y.S) ATV 1.92 7.37 7 CARKIFELEK KANAL D 1.89 7.16 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 1.71 9.37 9 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1.7 9.1 10 HABER ONU SHOW TV 1.63 10.52 11 4N1K ILK ASK (OZET) FOX TV 1.63 6.83 12 HEY CANLI SHOW TV 1.57 6.96 13 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 1.47 12.69 14 ATV ANA HABER ATV 1.38 7.54 15 YARININ SINIRINDA (Y.S) FOX TV 1.21 7.69 16 KOD ADI U.N.C.L.E (Y.S) TRT 1 1.19 4.55 17 SENINLE BIR OMUR (Y.S) ATV 1.14 5.19 18 O SES COCUKLAR TV8 1.13 4.19 19 SON VURGUN (Y.S) KANAL D 01.06 4.84 20 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 01.01 7.17

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.