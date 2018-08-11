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Reyting sonuçları 10 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 11.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

10 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Fox TV'de yayınlanan 4N1K İlk Aşk 6. bölümü ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Dün akşam Star TV'de Sen Sağ Ben Selamet adlı yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrarı, atv'de ise Yarının Dünyası adlı yabancı film yayınlandı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 10 Ağustos Cuma günü reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 10 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

10 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Fox TV'de 6. bölümü ile ekrana gelen 4N1K İlk Aşk idi. 4N1K İlk Aşk son bölümü, bu hafta yine birinci olabildi mi, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Sen Sağ Ben Selamet adlı yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrarı, atv'de ise Yarının Dünyası adlı yabancı film... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 10 Ağustos Cuma reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

10 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE
1 4N1K ILK ASK FOX TV 3.67 13.23
2 FOX ANA HABER FOX TV 3.32 18.19
3 SEN SAG BEN SELAMET (T.S) STAR TV 2.3 8.86
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2.3 8.64
5 SPOR GUNDEMI KANAL D 2.12 10.35
6 YARININ DUNYASI (Y.S) ATV 1.92 7.37
7 CARKIFELEK KANAL D 1.89 7.16
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 1.71 9.37
9 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1.7 9.1
10 HABER ONU SHOW TV 1.63 10.52
11 4N1K ILK ASK (OZET) FOX TV 1.63 6.83
12 HEY CANLI SHOW TV 1.57 6.96
13 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 1.47 12.69
14 ATV ANA HABER ATV 1.38 7.54
15 YARININ SINIRINDA (Y.S) FOX TV 1.21 7.69
16 KOD ADI U.N.C.L.E (Y.S) TRT 1 1.19 4.55
17 SENINLE BIR OMUR (Y.S) ATV 1.14 5.19
18 O SES COCUKLAR TV8 1.13 4.19
19 SON VURGUN (Y.S) KANAL D 01.06 4.84
20 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 01.01 7.17

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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