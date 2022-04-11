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Reyting sonuçları 10 Nisan 2022! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

11.04.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları birincisinin hangi yapım olduğu televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Nisan Pazar akşamı Sakar Şakir, Çok Güzel Hareketler, Yargı, Yasak Elma, Adı Sevgi ve Survivor AllStar 2022 ekrana geldi. Peki Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? 10 Nisan 2022 Pazar gününün reyting sonuçları haberimizde...

Reyting sonuçları 10 Nisan 2022! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

10 Nisan 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Sakar Şakir, Çok Güzel Hareketler, Yargı, Yasak Elma, Adı Sevgi ve Survivor AllStar 2022 gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 10 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

10 Nisan Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

10 Nisan Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Gönül Dağı” 2. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada “Survivor All Star” 3.sırada “Gönül Dağı” dizisinin özeti yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor Yargı dizisi
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