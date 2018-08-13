Reyting sonuçları 12 Ağustos: Elimi Bırakma 4. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

12 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi TRT 1'de 4. bölümü ile ekrana gelen Elimi Bırakma idi. Elimi Bırakma son bölümü, kaçıncı oldu, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Star TV'de Recep İvedik 3 adlı yerli film, Kanal D'de Iron Man adlı yabancı film, Show TV'de Son Oyun adlı yabancı film, atv'de ise Mumya adlı yabancı film... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 12 Ağustos Pazar reyting sonuçları ilk 20 sıralaması... 12 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY 1 ELIMI BIRAKMA TRT 1 5.89 20.61 2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 3.5 12.88 3 RECEP IVEDIK 3 (T.S) STAR TV 2.93 11.9 4 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 2.5 11.02 5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 2.46 14.01 6 IRON MAN (Y.S) KANAL D 2.41 9.16 7 MUMYA (Y.S) ATV 1.71 6.35 8 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 1.51 5.28 9 SON OYUN (Y.S) SHOW TV 1.49 5.65 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 1.42 8.09 11 ILK BULUSMA FOX TV 1.36 5.51 12 MELEKLERIN ASKI (TKR) SHOW TV 1.25 7.8 13 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 1.21 8.28 14 ATV ANA HABER ATV 1.17 6.69 15 O SES COCUKLAR TV8 1.14 4.12 16 TEMEL ILE DURSUN ISTANBUL'DA (T.S) STAR TV 1.13 7.29 17 IRON MAN (Y.S) (TKR) KANAL D 1.12 7.1 18 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 1.1 7.54 19 HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) ATV 01.09 4.36 20 EGE'NIN HAMSISI (TKR) TRT 1 01.06 6.9 REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.