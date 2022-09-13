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REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

13.09.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 12 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Masterchef, Bir Küçük Güb Işığı, Yasak Elma, Güldür Güldür gibi yapımlar yer aldı. Peki,12 Eylül 2022 Pazartesi Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Eylül 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oluyor. Peki, 12 Eylül 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 12 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ile dizi ve yapımların izlenme sıralaması...

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REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

12 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı güncellenecektir.

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Güldür Güldür Masterchef Reyting sonuçları 12 eylül yasak elma
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