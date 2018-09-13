Reyting sonuçları 12 Eylül: Nefes Nefese mi Çocuklar Duymasın mı? Günün birincisi kim?

12 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi Çocuklar Duymasın dizisi oldu. Gecenin diğer dizisi Star TV'deki Nefes Nefese son bölümü ile 3. sırada yer aldı. Günün diğer programları, Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü, atv'de Labirent Alev Deneyleri adlı film... İşte 12 Eylül reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

12 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D’nin sevilen dizisi “Çocuklar Duymasın” yeni bölümleri ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği birbirinden samimi hikayelerin izleyiciyle buluştuğu dizinin dün (12 Eylül) yayınlanan bölümü ile zirveye yerleşti.

Çocuklar Duymasın, tüm kişilerde 4,65 reyting 13,60 izlenme payı ve 20+ ABC1 kategorisinde 4,69 reyting 13,07 izlenme payı alarak iki kategoride günün en çok izlenen yapımı oldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.