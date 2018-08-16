Reyting sonuçları 15 Ağustos: Nefes Nefese 3. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

15 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Star TV'de 3. bölümü ile ekrana gelen Nefes Nefese idi. Nefes Nefese son bölümü, kaçıncı oldu, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Fox TV'de Yaparsın Aşkım, Kanal D'de Çocuklar Duymasın yeni sezon ilk bölümü, Show TV'de Sağ Salim 2 adlı yerli film, atv'de ise Düşmanı Korurken adlı yabancı film... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 15 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları ilk 20 sıralaması... 15 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE 1 NEFES NEFESE STAR TV 4.34 14.84 2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 3.63 12.67 3 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 2.91 10.26 4 SAG SALIM 2 SiL BASTAN (T.S) SHOW TV 2.82 10.29 5 FOX ANA HABER FOX TV 2.77 13.55 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 2.65 12.93 7 CILGIN DERSANE 3 (T.S) SHOW TV 2.34 8.49 8 NEFES NEFESE (OZET) STAR TV 2.3 9.3 9 SPOR GUNDEMI KANAL D 2.24 10.03 10 ATV ANA HABER ATV 02.08 10.14 11 UCUS EKIBI (Y.S) ATV 1.96 7.74 12 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 1.93 12.81 13 HABER ONU SHOW TV 1.8 10.03 14 DUSMANI KORURKEN (Y.S) ATV 1.71 6.17 15 KORDUGUM KANAL 7 1.7 11.07 16 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 1.61 9.43 17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1.59 7.72 18 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) STAR TV 1.5 8.99 19 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 1.48 6.54 20 KOCA KOCA YALANLAR (TKR) KANAL D 1.43 7.9 REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.