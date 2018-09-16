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Reyting sonuçları 15 Eylül: Kalk Gidelim, Bir Deli Rüzgar, Masterchef Türkiye reyting oranları! Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

15 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Fox Tv'de Bir Deli Rüzgar dizisinin ilk bölümü, TRT'de Kalk Gidelim 37. yeni bölüm, TV8'de Masterchef yeni bölüm ekrana geldi. Yeni başlayan Bir Deli Rüzgar dizisinin reyting oranları özellikle merak ediliyor. Bunun dışında Star TV Erkenci Kuş dizisinin tekrarı, Show TV'de Kim Milyoner Olmak yarışması vardı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 15 Eylül Cumartesi günü reyting sonuçları.

Reyting sonuçları 15 Eylül: Kalk Gidelim, Bir Deli Rüzgar, Masterchef Türkiye reyting oranları! Günün birincisi kim?

15 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre TRT 1'in her geçen hafta popülerliğini artıran Kalk Gidelim dizisi, Fox TV'nin yeni Bir Deli Rüzgar dizisi, TV8'in yeni yarışması Masterchef Türkiye ve ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster ne kadar izlendi, sıralamada nerede yer aldılar? İşte 15 Eylül reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

15 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY
1 KALK GIDELIM TRT 1 4.69 14.5
2 BIR DELI RUZGAR FOX TV 4.25 14.28
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 3.43 11.03
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 3.09 10.01
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 2.99 13.34
6 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 2.45 7.94
7 SPOR GUNDEMI KANAL D 2.35 9.2
8 BIR DELI RUZGAR (TKR) FOX TV 2.21 7.78
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 2.06 9.4
10 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 1.95 6.91
11 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 1.8 6.24
12 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 1.75 15.9
13 HABER ONU SHOW TV 1.58 8.37
14 CARKIFELEK KANAL D 1.57 5.13
15 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 1.52 9.54
16 ACLIK OYUNLARI ALAYCI KUS 2 (Y.S) STAR TV 1.5 6.49
17 ATV ANA HABER ATV 1.48 6.78
18 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 1.48 6.6
19 STAR ANA HABER STAR TV 1.4 6.22
20 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZEL SHOW TV 1.36 4.57

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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