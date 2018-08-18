Reyting sonuçları 17 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 7. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

17 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Fox TV'de 7. bölümü ile ekrana gelen 4N1K İlk Aşk idi. 4N1K İlk Aşk son bölümü, kaçıncı oldu, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Star TV'de Geniş Aile 2 adlı yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü, atv'de ise Savaş Gemisi adlı yabancı film... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 17 Ağustos Cuma reyting sonuçları ilk 20 sıralaması... 17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE 1 4N1K ILK ASK ATV 2.68 9.75 2 CARKIFELEK FOX TV 2.56 13.16 3 SAVAS GEMISI (Y.S) FOX TV 2.47 9.76 4 FOX ANA HABER SHOW TV 2.4 8.65 5 4N1K ILK ASK (OZET) STAR TV 2.3 8.39 6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2.7 10.64 7 GENIS AILE HER TURLU (T.S) STAR TV 02.06 7.84 8 SHOW ANA HABER ATV 1.92 9.89 9 ALI KUNDILLI (T.S) KANAL D 1.92 13.38 10 ATV ANA HABER ATV 1.72 7.73 11 GELINIM MUTFAKTA KANAL 7 1.68 11.24 12 JUPITER YUKSELIYOR (Y.S) KANAL D 1.65 7.59 13 KORDUGUM KANAL D 1.64 08.03 14 SPOR GUNDEMI SHOW TV 1.57 9.25 15 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER TV8 1.52 5.49 16 HABER ONU FOX TV 1.42 7.42 17 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV 1.4 06.09 18 ILK BULUSMA (TKR) ATV 1.32 6.9 19 HEY CANLI FOX TV 1.48 6.54 20 PARA PIYASALARI KANAL D 1.43 7.9 REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.