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REYTİNG SONUÇLARI 19 AĞUSTOS! Dönence, Buz Devri 5, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

20.08.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Dönence, Buz Devri 5, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. REYTİNG SONUÇLARI 19 AĞUSTOS! Peki, Dönence, Buz Devri 5, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 19 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dönence, Buz Devri 5, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 19 Ağustos Cumartes gününün reyting sonuçları...

19 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (13 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema “Jurassic World”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “Masterchef Türkiye All Star Özet” yer aldı.

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