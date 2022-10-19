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Reyting sonuçları 19 Ekim Çarşamba: Tuzak, Gecenin Ucunda, Hayat Bugün reyting sonuçları açıklandı mı?

19.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları araştırılıyor. Sevilen diziler ve yarışma programları her hafta belirli günlerde yayınlanıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen diziler arasında O Kız, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, Tuzak, Hayat Bugün ve Gecenin Ucunda da yer alıyor. Peki, 19 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reytinglerde birinci sırada yer aldı?

Reyting sonuçları 19 Ekim Çarşamba: Tuzak, Gecenin Ucunda, Hayat Bugün reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları, 19 Ekim itibari ile gündem oldu. Çarşamba akşamları Kanal D’de O Kız, Star TV’de Gecenin Ucunda, Fox TV’de Bir Peri Masalı, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8'de Tuzak, Show TV'de Hayat Bugün dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş Osman birinci sırada, Gecenin Ucunda yedinci sırada, MasterChef Türkiye sekizinci sırada, O Kız dokuzuncu sırada yer almıştı. Şimdi gözler 19 Ekim reyting sonuçlarında.

19 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN SONUÇLAR

12 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Kuruluş Osman birinci sırada, Gecenin Ucunda yedinci sırada, MasterChef Türkiye sekizinci sırada, O Kız dokuzuncu sırada yer aldı. AB puan türünde Kuruluş Osman yine zirveye yerleşti. MasterChef Türkiye ikinci sırada, Gecenin Ucunda beşinci sırada, O Kız altıncı sırada yer aldı.
ABC puan türünde ise zirvenin sahibi yine değişmedi. Kuruluş Osman birinci, MasterChef Türkiye beşinci, Gecenin Ucunda ise altıncı, O Kız dokuzuncu, Bir Peri Masalı ise onuncu sıraya yerleşti.

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