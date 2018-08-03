MAGAZİN

Reyting sonuçları 2 Ağustos: Meleklerin Aşkı ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

2 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına günün birincisi kim oldu, en çok ne izlendi merak ediliyordu. Dün akşam tek dizi Show TV'deki Meleklerin Aşkı idi. Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Benden Bu Kadar adlı yerli film, atv'de Pamuk Prenses ve Avcı adlı yabancı sinema vardı. Bunların arasından en çok hangisi izlendi? Günün birincisi kim oldu? İşte 2 Ağustos reyting sonuçları

Reyting sonuçları 2 Ağustos: Meleklerin Aşkı ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

2 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Dün Show TV'de Meleklerin Aşkı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Gecenin tek dizisi olan Meleklerin Aşkı yine birinci sırayı alabildi mi? Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Benden Bu Kadar adlı yerli film, atv'de Pamuk Prenses ve Avcı adlı yabancı sinema vardı. Bunların arasından en çok hangisi izlendi? Günün birincisi kim oldu? İşte 2 Ağustos Perşembe reyting sonuçları

2 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE
1 MELEKLERIN ASKI SHOW TV 4,77 17,02
2 PAMUK PRENSES VE AVCI (Y.S) ATV 3,41 12,39
3 MELEKLERIN ASKI (OZET) SHOW TV 2,84 11,09
4 CARKIFELEK KANAL D 2,84 10,2
5 ARANIYOR (Y.S) ATV 2,79 11,07
6 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 2,71 17,14
7 FOX ANA HABER FOX TV 2,58 13,07
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 2,34 11,89
9 SPOR GUNDEMI KANAL D 2,09 9,21
10 HABER ONU SHOW TV 1,87 10,7
11 EN BUYUK SABAN (T.S) STAR TV 1,81 6,57
12 ATV ANA HABER ATV 1,79 9,06
13 MANDIRA FILOZOFU ISTANBUL (T.S) TV8 1,66 6,15
14 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 1,64 10,6
15 KORDUGUM KANAL 7 1,56 9,96
16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1,55 7,71
17 MAGAZIN D YAZ KANAL D 1,45 9,41
18 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 1,43 10,92
19 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 1,41 8,31
20 MILYONLUK RESIM FOX TV 1,4 5,5

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?
Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Şevket'i çıldırttılar yine! (Ege'nin Hamsisi son bölüm izle)Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Şevket'i çıldırttılar yine! (Ege'nin Hamsisi son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reyting reyting sonuçları 2 ağustos 2018 Meleklerin Aşkı

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!

ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!

İlginizi Çekebilir

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Çocuklar Duymasın yeni sezon fragmanı! Havuç evleniyor!

Çocuklar Duymasın yeni sezon fragmanı! Havuç evleniyor!

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç Töre'nin yeni dizisi belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç Töre'nin yeni dizisi belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?

TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Şevket'i çıldırttılar yine! (Ege'nin Hamsisi son bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Şevket'i çıldırttılar yine! (Ege'nin Hamsisi son bölüm izle)

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 5. son bölüm tamamı izle

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 5. son bölüm tamamı izle

En çok konuşulan yerli diziler belli oldu!

En çok konuşulan yerli diziler belli oldu!

Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir'in partneri belli oldu

Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir'in partneri belli oldu

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı! Yağmur ve Melek arasında yakınlaşma!

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı! Yağmur ve Melek arasında yakınlaşma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.