Reyting sonuçları 2 Ağustos: Meleklerin Aşkı ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

2 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Dün Show TV'de Meleklerin Aşkı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Gecenin tek dizisi olan Meleklerin Aşkı yine birinci sırayı alabildi mi? Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Benden Bu Kadar adlı yerli film, atv'de Pamuk Prenses ve Avcı adlı yabancı sinema vardı. Bunların arasından en çok hangisi izlendi? Günün birincisi kim oldu? İşte 2 Ağustos Perşembe reyting sonuçları

2 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE 1 MELEKLERIN ASKI SHOW TV 4,77 17,02 2 PAMUK PRENSES VE AVCI (Y.S) ATV 3,41 12,39 3 MELEKLERIN ASKI (OZET) SHOW TV 2,84 11,09 4 CARKIFELEK KANAL D 2,84 10,2 5 ARANIYOR (Y.S) ATV 2,79 11,07 6 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 2,71 17,14 7 FOX ANA HABER FOX TV 2,58 13,07 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 2,34 11,89 9 SPOR GUNDEMI KANAL D 2,09 9,21 10 HABER ONU SHOW TV 1,87 10,7 11 EN BUYUK SABAN (T.S) STAR TV 1,81 6,57 12 ATV ANA HABER ATV 1,79 9,06 13 MANDIRA FILOZOFU ISTANBUL (T.S) TV8 1,66 6,15 14 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 1,64 10,6 15 KORDUGUM KANAL 7 1,56 9,96 16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1,55 7,71 17 MAGAZIN D YAZ KANAL D 1,45 9,41 18 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 1,43 10,92 19 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 1,41 8,31 20 MILYONLUK RESIM FOX TV 1,4 5,5

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.