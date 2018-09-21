MAGAZİN

Reyting sonuçları 20 Eylül: Avlu, Bizim Hikaye, Bir Zamanlar Çukurova reyting oranları!

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

20 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam atv'de Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümü, Star TV'de Avlu 2. sezon ilk bölümü (12. bölümü) ve Fox TV'de Bizim Hikaye 39. bölümü vardır. Bunun dışında Kanal D'de Shrek adlı animasyon filmi yer aldı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları.

Reyting sonuçları 20 Eylül: Avlu, Bizim Hikaye, Bir Zamanlar Çukurova reyting oranları!

20 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Star TV'de yeni sezonu merakla beklenen Avlu dizisi 12. bölümü ile ekrana geldi. Fox TV'de Bizim Hikaye 39. bölümü ile yer alırken atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümü ekrana geldi. Bunlarında dışında Kanal D'de Shrek Sonsuza Kadar Mutlu adlı yabancı animasyon filmi yer aldı. Peki bunların arasında en çok reytingi kim aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

20 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

reyting-sonuclari

Bizim Hikaye'de Filiz'den Barış'a büyük şok! Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandıBizim Hikaye'de Filiz'den Barış'a büyük şok! Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandı
Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

PARTNER Sütyen takmayı sevmiyorlar Sütyen takmayı sevmiyorlar
İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)
Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşindeArka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reyting sonuçları 20 eylül reyting sonuçları reyting avlu bizim hikaye Bir Zamanlar Çukurova

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşinde

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşinde

İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümden ön izleme! Boranlar için yeni bir hayat başlıyor

İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümden ön izleme! Boranlar için yeni bir hayat başlıyor

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Bizim Hikaye'de Filiz'den Barış'a büyük şok! Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'den Barış'a büyük şok! Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.