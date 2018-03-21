Reyting sonuçları 20 Mart Salı: Kim birinci oldu? EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatih'i mi?

Reyting sonuçları 20 Mart Salı günü için belli oldu. Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, Salı günlerinin en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı geçebilecek mi merak ediyordu. 20 Mart reyting sonuçları ise herkesi şaşırtan bir birinci çıkardı. Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisi, güçlü rakiplerini geçerek Total, AB ve ABC izlenme oranlarında gecenin birincisi oldu. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ne kadar reyting aldı. İşte 20 Mart Salı reyting sonuçları... 20 MART REYTİNG SONUÇLARI Dün akşam yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölümü ile Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümü, reyting sıralamasında çekişecekleri bekleniyordu. Fakat akşamın birincisi Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisi oldu. Kadın 21. bölümü ile Total, AB ve ABC reyting ölçümlerinde birinci sırada yer aldı. Total'de 10,86, AB'de 11,15 ve ABC'de 11,87 rating alan Kadın gecenin birincisi oldu. Reyting sonuçlarında merak edilen ise Mehmed Bir Cihan Fatihi ne kadar izlenme oranına sahip? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi Total'de 6,41 ile 3. sırada iken AB'de 8,79 ile yine 3. sırada yer aldı. ABC'de ise 7,88 ile 3. sırada yer aldı. İşte 20 Mart Salı reyting sonuçlarına göre ilk yirmide yer alan programlar...

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir. A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.