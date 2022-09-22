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REYTİNG SONUÇLARI 21 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

22.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları en çok izlenen dizi ve yapımların hangileri oluğunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün, Sahte Kabadayı, Süt Kardeşler gibi Yeşilçam filmlerinin yanı sıra; MasterChef Türkiye, Bir Peri Masalı, Hedefim Sensin gibi yarışma, dizi ve filmler ekrana geldi. Peki, hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? 21 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

REYTİNG SONUÇLARI 21 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. 21 Eylül 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ve en çok izlenen yapım, dizi ve film merak konusu oldu.Peki, 21 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 21 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları...

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REYTİNG SONUÇLARI 21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

21 Eylül Çarşamba akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 21 Eylül 2022 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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MERAK EDENLER İÇİN: 20 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada ATV’de ilk kez izleyici ile buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Üç Kız Kardeş”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

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AB’de 1. sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Üç Kız Kardeş” yer aldı.

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ATV’de ilk bölümüyle ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Total’de, AB’de ve ABC’de tüm listelerde 1. sırada yer aldı.

TOTAL, AB VE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

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Masterchef Süt Kardeşler filmi Sahte Kabadayı filmi Reyting sonuçları hedefim sensin masterchef türkiye
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