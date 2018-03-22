Reyting sonuçları 21 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

Reyting sonuçları belli oldu. 21 Mart Çarşamba reyting sıralaması merakla bekleniyordu. Dün akşam yayınlanan ve birincilik için kıyasıya yarışan Sen Anlat Karadeniz ile Diriliş Ertuğrul, birbirlerine yakın aldıkları değerler ile ilk iki sırayı paylaştılar. Peki kim birinci oldu? Uzun süredir çarşamba akşamları birinciliği kaptırmayan Diriliş Ertuğrul dizisi, atv'de yakın zamanda başlayan Sen Anlat Karadeniz karşısında zorlanmaya başladı. Ve dün akşam reyting sonuçlarına göre Total'da Sen Anlat Karadeniz, 16.55 rating oranı ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Diriliş Ertuğrul'un izlenme oranı 14.81. Reyting sonuçlarına göre 3. ve 4. sırada bu dizilerin özet kısmı yer alırken 5. sırada ise Fatih Portakal ile Fox Ana haber yer alıyor. İşte 21 Mart Çarşamba Total reyting sonuçları ilk 22 sırası... 21 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI Dün akşam ekrana gelen Diriliş Ertuğrul ile Sen Anlat Karadeniz dizileri arasında kim birinci oldu merak ediliyordu. Çarşamba akşamları, izlenme oranına göre kıyasıya yarışan iki diziden Sen Anlat Karadeniz Total'de Diriliş Ertuğrul'u geçmeyi başardı. Fakat Diriliş Ertuğrul, AB'de 18.69 rating ve 37.69 pay ve ABC1' de 18.45 rating ve 36,08 pay ile rakibini geçmeyi başardı. İşte 21 Mart reyting sonuçları...

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir. A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.