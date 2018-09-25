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Reyting sonuçları 24 Eylül: Çukur, Söz, Yasak Elma ve Ege'nin Hamsisi son bölüm reyting oranları!

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

24 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Show TV'de Çukur, Star TV'de Söz, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Ege'nin Hamsisi son bölümleri ile yer aldı. Atv'de Sen Anlat Karadeniz 22. bölümü tekrar ekrana gelirken sonrasında ise Büyük Budapeşte Oteli adlı yabancı film yayınlandı. Peki bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 24 Eylül 2018 reyting sonuçları.

Reyting sonuçları 24 Eylül: Çukur, Söz, Yasak Elma ve Ege'nin Hamsisi son bölüm reyting oranları!

24 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyon ekranları diziler ile doluydu. Show TV'de Çukur 35. bölüm, Star TV'de Söz 52. bölüm, Fox TV'de Yasak Elma 15. bölüm ve TRT 1'de Ege'nin Hamsisi 9. bölümü vardı. Atv'de ise Sen Anlat Karadeniz 22. bölümü tekrar ekrana gelirken sonrasında ise Büyük Budapeşte Oteli adlı yabancı film yayınlandı. Peki bunların arasında en çok reytingi kim aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 24 Eylül reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

reyting-sonuclari

Çukur 35. son bölüm izle: Yamaç'tan Cumali'ye rest! (Çukur yeni bölümden ilk sahne)Çukur 35. son bölüm izle: Yamaç'tan Cumali'ye rest! (Çukur yeni bölümden ilk sahne)
Söz 52. son bölüm izle: Yavuz, Savcı için kendini feda etti! (Söz yeni bölüm fragmanı)Söz 52. son bölüm izle: Yavuz, Savcı için kendini feda etti! (Söz yeni bölüm fragmanı)

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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