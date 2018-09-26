Reyting sonuçları 25 Eylül: Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler son bölüm reytingleri! Hangisi 1. oldu?

Ufak Tefek Cinayetler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizilerinin olduğu 25 Eylül salı akşamı reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamları özellikle iki dizi arasında büyük rekabet yaşanıyor. İzleyiciler Ufak Tefek Cinayetler mi yoksa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı 1. olacak merak ediyor. Ancak 25 Eylül akşamı ne yeni sezonu ile ekrana geri dönenen EDHO ne de Ufak Tefek Cinayetler 1. olabildi. Akşamın en çok izlenen yapımı Ayla filmi oldu. İşte 25 Eylül reyting listesi...

25 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY 1 AYLA (T.S) FOX TV 8.14 20.8 2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 7.91 21.36 3 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 7.41 19.46 4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 6.07 22.43 5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 4.6 12.85 6 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 4.3 11.97 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.75 32.96 8 SIRINLER (Y.S) KANAL D 3.04 7.79 9 STAR ANA HABER STAR TV 2.51 8.97 10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2.46 6.47 11 HAVA DURUMU ATV 2.45 7.54 12 SPOR GUNDEMI KANAL D 2.31 7.04 13 YEMEKTEYIZ TV8 2.24 12.32 14 SHOW ANA HABER SHOW TV 2.23 8.25 15 ATV ANA HABER ATV 2.19 8.08 16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1.81 6.48 17 HABER ONU SHOW TV 1.7 7.94 18 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) ATV 1.59 13.78 19 ATV GUN ORTASI ATV 1.48 13.54 20 BIZUM HOCA (T.S) KANAL D 1.44 3.94

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.