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Reyting sonuçları 25 Eylül: Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler son bölüm reytingleri! Hangisi 1. oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

25 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Salı iki iddialı dizisi Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ufak Tefek Cinayetler içinden hangisi akşamın 1.si olduğu merak ediliyor. Ancak ne yeni sezonu başlayan EDHO ne de Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı reyting sıralamasında 1. oldu. İşte 25 Eylül reyting sonuçları ve gecenin sürprizi...

Reyting sonuçları 25 Eylül: Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler son bölüm reytingleri! Hangisi 1. oldu?

Ufak Tefek Cinayetler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizilerinin olduğu 25 Eylül salı akşamı reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamları özellikle iki dizi arasında büyük rekabet yaşanıyor. İzleyiciler Ufak Tefek Cinayetler mi yoksa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı 1. olacak merak ediyor. Ancak 25 Eylül akşamı ne yeni sezonu ile ekrana geri dönenen EDHO ne de Ufak Tefek Cinayetler 1. olabildi. Akşamın en çok izlenen yapımı Ayla filmi oldu. İşte 25 Eylül reyting listesi...

25 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY
1 AYLA (T.S) FOX TV 8.14 20.8
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 7.91 21.36
3 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 7.41 19.46
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 6.07 22.43
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 4.6 12.85
6 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 4.3 11.97
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.75 32.96
8 SIRINLER (Y.S) KANAL D 3.04 7.79
9 STAR ANA HABER STAR TV 2.51 8.97
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2.46 6.47
11 HAVA DURUMU ATV 2.45 7.54
12 SPOR GUNDEMI KANAL D 2.31 7.04
13 YEMEKTEYIZ TV8 2.24 12.32
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 2.23 8.25
15 ATV ANA HABER ATV 2.19 8.08
16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1.81 6.48
17 HABER ONU SHOW TV 1.7 7.94
18 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) ATV 1.59 13.78
19 ATV GUN ORTASI ATV 1.48 13.54
20 BIZUM HOCA (T.S) KANAL D 1.44 3.94

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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