Reyting sonuçları 26 Ekim Çarşamba: Tuzak, Hayat Bugün, Gecenin Ucunda reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çarşamba akşamları Kanal D’de O Kız, Star TV’de Gecenin Ucunda, Fox TV’de Bir Peri Masalı, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8'de Tuzak, Show TV'de Hayat Bugün dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Kuruluş osman birinci sırada, O Kız yedinci sırada, Gecenin Ucunda sekizinci sırada, Hayat Bugün dokuzuncu sırada yer aldı. Şimdi gözler 26 Ekim reyting sıralamasında.

26 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

19 Ekim reyting sonuçlarına göre total puan türünde Kuruluş osman birinci sırada, O Kız yedinci sırada, Gecenin Ucunda sekizinci sırada, Hayat Bugün dokuzuncu sırada yer aldı. Tuzak dizisi ise ilk ona giremedi.

AB puan türünde zirvenin sahibi yine Kuruluş Osman oldu. Beşinci sıraya O Kız, altıncı sıraya Gecenin Ucunda, yedinci sıraya Hayat Bugün, sekizinci sıraya ise Tuzak yerleşti.

ABC puan türünde ise Kuruluş Osman birinci sırada, Hayat Bugün altıncı sırada, O Kız yedinci sırada, Gecenin Ucunda dokuzuncu sırada, Tuzak onuncu sırada yer aldı.

