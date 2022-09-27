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REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

27.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 26 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında MasterChef, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlar yer aldı. Peki, 26 Eylül 2022 Pazartesi Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 26 Eylül 2022 Pazartesi günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oluyor. Peki, 26 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 26 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

26 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 26 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Reyting sonuçları yasak elma
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