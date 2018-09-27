Reyting sonuçları 26 Eylül: Sen Anlat Karadeniz, Nefes Nefese, Çocuklar Duymasın son bölüm reytingleri!

26 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam atv'de Sen Anlat Karadeniz 23. bölümü, Star TV'de Nefes Nefese 8. bölümü ve Kanal D'de Çocuklar Duymasın 50. bölümü vardı. Bunların dışında Fox TV'de Yasak Elma dizisi, Show TV'de ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yer aldı. Peki kim birinci oldu? Hangi yapım ne kadar reyting aldı? İşte 26 Eylül reyting listesi... 26 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle! REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor.. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.