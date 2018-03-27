Reyting sonuçları 26 Mart Pazartesi: Kim birinci oldu? Çukur, Söz, Survivor, Siyah Beyaz Aşk...

Reyting sonuçları belli oldu ve 26 Mart Pazartesi günü televizyonda en çok izlenen yapımlar ile izlenme oranları açıklandı. Dün ekrana gelen Çukur, Söz, Survivor, Siyah Beyaz Aşk gibi iddialı yapımların arasında yeni başlayan 8. Gün ne kadar izlendi? Reyting sıralamasında ilk üç sıra Çukur, Söz ve Survivor oldu. Çukur, tüm kategorilerde birinci sırada yer almayı başardı. Onu sırasıyla Söz ve Survivor izledi. Sosyal medyada ise birinci sırada yer alan program Siyah Beyaz Aşk oldu. Dizi, son bölümünde Bizibırakma etiketiyle en çok paylaşım alan yapım oldu. İşte 26 Mart Pazartesi gününün reyting sıralaması... ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE LİDER! Çukur, dün akşam yayınlanan 22’nci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 12,72 izlenme oranı (rating), 28,09 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,90 izlenme oranı (rating), 26,59 izlenme payı (share), Total’de ise 10,06 izlenme oranı (rating), 22,31 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 22’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #şahmat etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #şahmat etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 5 dakika, dünyada 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 26 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.