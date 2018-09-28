Reyting sonuçları 27 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Bir Umut Yeter, Avlu son bölüm reytingleri!

27 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı dizilerin reyting yarışı ile geçti. Star TV'de Avlu 13. bölümü, atv'de Bir Zamanlar Çukurova 3. bölümü, Fox TV'de Bizim Hikaye 40. bölümü vardı. Bunların yanında Kanal D'de Bir Umut Yeter adlı yeni bir dizi ilk bölümü ile ekrana geldi. Bu dizilerden hangisi tercih edildi, hangisi daha çok izlendi? Peki kim birinci oldu? Hangi yapım ne kadar reyting aldı? İşte 27 Eylül reyting ilk 20 sıralaması...

27 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.