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Reyting sonuçları 27 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Bir Umut Yeter, Avlu son bölüm reytingleri!

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

27 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dizi sezonu başlaması ile reyting yarışması kızıştı. Dün akşam Star TV'de Avlu, Fox TV'de Bizim Hikaye, atv'de Bir Zamanlar Çukurova dizileri vardı. Kanal D'de ise Bir Umut Yeter adlı yeni bir dizi başladı. Bunlarında dışında Show TV'de ise Deliha adlı yerli film vardı. Peki kim birinci oldu? Hangi yapım ne kadar reyting aldı? İşte 27 Eylül reyting sonuçları ve gecenin sürprizi...

Reyting sonuçları 27 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Bir Umut Yeter, Avlu son bölüm reytingleri!

27 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı dizilerin reyting yarışı ile geçti. Star TV'de Avlu 13. bölümü, atv'de Bir Zamanlar Çukurova 3. bölümü, Fox TV'de Bizim Hikaye 40. bölümü vardı. Bunların yanında Kanal D'de Bir Umut Yeter adlı yeni bir dizi ilk bölümü ile ekrana geldi. Bu dizilerden hangisi tercih edildi, hangisi daha çok izlendi? Peki kim birinci oldu? Hangi yapım ne kadar reyting aldı? İşte 27 Eylül reyting ilk 20 sıralaması...

27 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

reyting-sonuclari

Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Filiz ve Avukat Selim sevgili mi oldu?Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Filiz ve Avukat Selim sevgili mi oldu?
Avlu son bölümde Kudret ve Deniz'in ölüm kalım savaşı! Kudret'in oğlu Alp yaşıyor mu?Avlu son bölümde Kudret ve Deniz'in ölüm kalım savaşı! Kudret'in oğlu Alp yaşıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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