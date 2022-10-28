Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Reyting sonuçları 28 Ekim Cuma açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt reyting sonuçları

Reyting sonuçları 28 Ekim Cuma açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt reyting sonuçları

28.10.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 28 Ekim Cuma akşamı televizyon ekranlarında Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, İyilik, Kasaba Doktoru, Arka Sokaklar, MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 28 Ekim Cuma açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 28 Ekim 2022 Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 28 Ekim 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 28 Ekim Cuma günü reyting sonuçları...

tv izlemek mısır

REYTİNG SONUÇLARI 28 EKİM 2022 CUMA AÇIKLANDI MI?

28 Ekim reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. 28 Ekim 2022 Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

tv izlemek ailece

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim 2022 Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen Esra Erol'da, 3. sırada ise Yalı Çapkını özet bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada Yalı Çapkını, 2. sırada Yalı Çapkını özet bölümü, 3. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“8 farklı babadan 11 çocuğum var! Durmayacağım”“8 farklı babadan 11 çocuğum var! Durmayacağım”
Dünyanın en beğenilen kadını! Tamamen üstsüz spor yapınca...Dünyanın en beğenilen kadını! Tamamen üstsüz spor yapınca...
50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Reyting sonuçları arka sokaklar iyilik yalı çapkını yalnız kurt

En Çok Okunan Trend Haberler

Kızının cinsel ilişki görüntülerini görünce deliye döndü

Kızının cinsel ilişki görüntülerini görünce deliye döndü

Arkadaşını intihar etmeye zorlamıştı! Yeni gelişme

Arkadaşını intihar etmeye zorlamıştı! Yeni gelişme

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! “Cinsel organımı tuvalete attım”

Cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! “Cinsel organımı tuvalete attım”

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.