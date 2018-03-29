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Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

28 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz dizileri, yoksa Güldür Güldür Show gibi yapımların yer aldığı dün televizyonda en çok yapım izlendi merak ediliyordu. Reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Total, AB ve ABC1 ölçümleri ile reyting sonuçları haberimizde. İşte 28 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

Reyting sonuçları belli oldu ve 28 Mart Çarşamba günü televizyonda en çok izlenen yapımlar ile izlenme oranları açıklandı. Dün ekrana gelen Diriliş Ertuğrul ile Sen Anlat Karadeniz dizileri arasında süregelen birincilik yarışında kim galip geldi? Reyting sıralamasında ilk sıralarda bu iki yapımın dışında Fox TV Ana Haber, ATV Ana Haber, Kanal D ana haber programları yer aldı.

Reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz dizisi, Total sıralamasında birinci sırada yer aldı. 16,85'lik reyting oranı alan diziyi, 13,90 ile Diriliş Ertuğrul izledi. Fakat Diriliş Ertuğrul, AB ve ABC1 ölçümlerinde reyting sıralamasında rakibini geçmeyi başardı. Diriliş Ertuğrul AB'de 17,49 oranına sahip iken ABC1'de 17,76 oranını yakaladı. İşte 28 Mart Çarşamba gününün reyting sıralaması...

28 MART REYTİNG SONUÇLARI

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REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

Sen Anlat Karadeniz 10. son bölümü izle: Tahir, Vedat'ı öldürecek mi? (Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı çıktı!)Sen Anlat Karadeniz 10. son bölümü izle: Tahir, Vedat'ı öldürecek mi? (Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı çıktı!)
Diriliş Ertuğrul 112. son bölüm izle: Aslıhan öldü mü? (Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı yayında!)Diriliş Ertuğrul 112. son bölüm izle: Aslıhan öldü mü? (Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı yayında!)
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