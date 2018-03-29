Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

Reyting sonuçları belli oldu ve 28 Mart Çarşamba günü televizyonda en çok izlenen yapımlar ile izlenme oranları açıklandı. Dün ekrana gelen Diriliş Ertuğrul ile Sen Anlat Karadeniz dizileri arasında süregelen birincilik yarışında kim galip geldi? Reyting sıralamasında ilk sıralarda bu iki yapımın dışında Fox TV Ana Haber, ATV Ana Haber, Kanal D ana haber programları yer aldı.

Reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz dizisi, Total sıralamasında birinci sırada yer aldı. 16,85'lik reyting oranı alan diziyi, 13,90 ile Diriliş Ertuğrul izledi. Fakat Diriliş Ertuğrul, AB ve ABC1 ölçümlerinde reyting sıralamasında rakibini geçmeyi başardı. Diriliş Ertuğrul AB'de 17,49 oranına sahip iken ABC1'de 17,76 oranını yakaladı. İşte 28 Mart Çarşamba gününün reyting sıralaması...

28 MART REYTİNG SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.