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REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

30.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 26 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında MasterChef, Camdaki Kız, Mahkum, Duy Beni, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi yapımlar yer aldı. Peki, 29 Eylül 2022 Perşembe Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 29 Eylül 2022 Perşembe günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oluyor. Peki, 29 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları...

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REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

29 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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Masterchef mahkum Reyting sonuçları Duy Beni dizisi aldatmak camdaki kız gelsin hayat bildiği gibi
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