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Reyting sonuçları 29 Mart Perşembe: Kim birinci oldu? Yeni dizi Avlu, Bizim Hikaye'yi geçebildi mi?

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

29 Mart Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Dün yayınlanan yapımlar arasında en çok izlenen hangisi oldu? Reyting sonuçlarında özellikle Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı ve Star TV'de dün akşam başlayan "Avlu" dizisi ne kadar izlendi merak ediliyordu. Peki kim birinci oldu? Bizim Hikaye mi Avlu mu Vatanım Sensin mi Survivor mı? İşte 29 Mart reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 29 Mart Perşembe: Kim birinci oldu? Yeni dizi Avlu, Bizim Hikaye'yi geçebildi mi?

29 Mart Perşembe reyting sonuçları belli oldu ve dünün en çok izlenen yapımları ile izlenme oranları açıklandı. Reyting sonuçlarında özellikle yeni başlayan dizi "Avlu" ne kadar reyting aldığı merak ediliyordu. Başrolünde Demet Evgar'ın yapım, dün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Peki gecenin birincisi kim oldu? Avlu ne kadar reyting aldı?

Reyting sonuçlarına göre Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisi, Total sıralamasında birinci sırada yer aldı. 7,42'lik reyting oranı alan diziyi, 6,80 ile Survivor izledi. Avlu dizisi ise sıralama üçüncü oldu. Reyting oranı ise 6,15 olarak ölçüldü. AB reyting ölçümlerinde ise sıralama şu şekilde; Survivor (6,78), Fatih Portakal ile Ana Haber (6,59), Vatanım Sensiz (6,47), Avlu (6,10) ve Bizim Hikaye (6,08). İşte 28 Mart Çarşamba gününün reyting sıralaması...

29 MART REYTİNG SONUÇLARI

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REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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