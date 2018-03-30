Reyting sonuçları 29 Mart Perşembe: Kim birinci oldu? Yeni dizi Avlu, Bizim Hikaye'yi geçebildi mi?

29 Mart Perşembe reyting sonuçları belli oldu ve dünün en çok izlenen yapımları ile izlenme oranları açıklandı. Reyting sonuçlarında özellikle yeni başlayan dizi "Avlu" ne kadar reyting aldığı merak ediliyordu. Başrolünde Demet Evgar'ın yapım, dün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Peki gecenin birincisi kim oldu? Avlu ne kadar reyting aldı?

Reyting sonuçlarına göre Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisi, Total sıralamasında birinci sırada yer aldı. 7,42'lik reyting oranı alan diziyi, 6,80 ile Survivor izledi. Avlu dizisi ise sıralama üçüncü oldu. Reyting oranı ise 6,15 olarak ölçüldü. AB reyting ölçümlerinde ise sıralama şu şekilde; Survivor (6,78), Fatih Portakal ile Ana Haber (6,59), Vatanım Sensiz (6,47), Avlu (6,10) ve Bizim Hikaye (6,08). İşte 28 Mart Çarşamba gününün reyting sıralaması...

29 MART REYTİNG SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.