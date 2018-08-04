Reyting sonuçları 3 Ağustos: 4N1K İlk Aşk 5. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

3 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Dün Fox TV'de 4N1K İlk Aşk 5. bölümü ile ekranlara geldi. Gecenin tek dizisi olan 4N1K İlk Aşk yine birinci sırayı alabildi mi? Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrarı, atv'de Hızlı Ve Öfkeli serisi ilk vardı. Bunların arasından en çok hangisi izlendi? Günün birincisi kim oldu? İşte 3 Ağustos Cuma reyting sonuçları 3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI SIRA PROGRAM KANAL RATING SHARE 1 4N1K ILK ASK FOX TV 4,16 14,4 2 FOX ANA HABER FOX TV 2,88 13,93 3 CARKIFELEK KANAL D 2,79 10,09 4 SHOW ANA HABER SHOW TV 2,73 13,21 5 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 2,66 17,63 6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2,65 9,53 7 HIZLI VE OFKELI (Y.S) ATV 2,37 9,01 8 4N1K ILK ASK (OZET) FOX TV 2,14 8,67 9 SPOR GUNDEMI KANAL D 2,08 9,5 10 ILK BULUSMA FOX TV 2,02 11,16 11 KIMLIK HIRSIZI (Y.S) ATV 1,93 6,98 12 HABER ONU SHOW TV 1,93 11,1 13 KIYAMETTEN SONRA (Y.S) KANAL D 1,87 8,58 14 NEFES NEFESE (TKR) STAR TV 1,85 6,71 15 KORDUGUM KANAL 7 1,85 11,68 16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1,8 8,7 17 ATV ANA HABER ATV 1,79 8,64 18 DEDE KORKUT HIKAYELERI BAMSI BEYREK (T.S) (TKR) TV8 1,7 7,14 19 DEDE KORKUT HIKAYELERI BAMSI BEYREK (T.S) TV8 1,67 6,33 20 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 1,56 10,32 REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.