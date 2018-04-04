Reyting sonuçları 3 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yine ezdi geçti!

3 Mart Salı reyting sonuçları ile gecenin birincisi belli oldu. Reyting sonuçlarında üst sıralarda dün gecenin dizileri; Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Mehmed Bir Cihan Fatihi ve Ufak Tefek Cinayetler üst sıraları paylaştılar. Özge Özpirinççi'nin başrolünde oynadığı ve Salı günleri Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisi, rakiplerini geride bırakarak yine gecenin birincisi oldu. Kadın, reyting sonuçlarına göre Total'de 11,76, AB'de 11,94 ve ABC'de 13,06 reyting oranları ile üç sıralamada da birinci oldu. İşte 3 Mart reyting sonuçları... 3 MART REYTİNG SONUÇLARI KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.