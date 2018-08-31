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Reyting sonuçları 30 Ağustos: Meleklerin Aşkı 8. bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

30 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Show TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı 8. bölümü ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Dün akşam Fox TV'de Firardayız adlı yerli film, Star TV'de Dağ 2 adlı yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, atv'de Bölük adlı yabancı film yayınlandı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 30 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 30 Ağustos: Meleklerin Aşkı 8. bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

30 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş 9. bölümü ile ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Günün diğer programları, Fox TV'de Firardayız adlı yerli film, Star TV'de Dağ 2 adlı yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, atv'de Bölük adlı yabancı film ... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 30 Ağustos reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

30 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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