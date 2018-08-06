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Reyting sonuçları 5 Ağustos: Süper Kupa finali mi Elimi Bırakma mı? Günün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

5 Ağustos Pazar reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına günün birincisi kim oldu, en çok ne izlendi merak ediliyordu. Dün akşamın tek dizisi TRT 1'deki Elimi Bırakma idi. Fox Tv'de sevilen yarışma Yaparsın Aşkım, Star TV'de ise Erkenci Kuş son bölüm tekrarı ve ATV'de ise Galatasaray - Akhisar Süper Kupa maçı vardı. Bunların arasından en çok hangisi izlendi? Günün birincisi kim oldu? İşte 5 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 5 Ağustos: Süper Kupa finali mi Elimi Bırakma mı? Günün birincisi kim oldu?

5 Ağustos Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam ekrana gelen programlar arasından birinci sırayı Galatasaray ile Akhisar Belediye Spor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçı aldı. Günün tek dizisi olan Elimi Bırakma ise reytingte 2. sırada yer aldı. 3. sırayı ise Süper Kupa töreni alırken Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması 4. sırada kendine yer buldu. İşte 5 Ağustos reyting sonuçları...

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY
1 GALATASARAY-T.M.AKHISARSPOR TFF SUPER KUPA KARSILASMASI ATV 8,85 30,16
2 ELIMI BIRAKMA TRT 1 4,06 13,55
3 TFF SUPER KUPA KUPA TORENI ATV 3,61 15,74
4 YAPARSIN ASKIM FOX TV 2,49 8,79
5 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 2,31 8,42
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 2,20 11,62
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 1,93 10,18
8 ILK BULUSMA FOX TV 1,77 7,15
9 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW TV 1,71 6,44
10 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 1,67 10,07
11 KORDUGUM KANAL 7 1,6 9,26
12 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 1,57 6,53
13 ATV ANA HABER ATV 1,43 7,54
14 KRAL ARTHUR (Y.S) SHOW TV 1,42 5,18
15 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 1,38 6,66
16 HABER ONU SHOW TV 1,33 7,8
17 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 1,32 7,76
18 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 1,25 6,51
19 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 1,25 7,22
20 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 1,24 4,59

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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