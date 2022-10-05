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Reyting sonuçları 5 Ekim: Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı?

05.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Reyting sonuçları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamları Kanal D’de O Kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Star TV’de ise yeni dizi Gecenin Ucunda ekrana gelecek. Peki, Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 5 Ekim: Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı?

Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları 5 Ekim itibari ile gündemde yer alıyor. Televizyon ekranlarında sevilen filmler ve diziler ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta Total'de MasterChef Türkiye 2. sırada, O Kız dizisi 5. sırada, Bir Peri Masalı 6. sırada yer almıştı. Şimdi gözler 5 Ekim reyting sonuçlarında.
5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN SONUÇLAR
28 Eylül reyting sonuçlarında Total'de MasterChef Türkiye 2. sırada, O Kız dizisi 5. sırada, Bir Peri Masalı 6. sırada yer aldı.
AB puan türünde ise MasterChef Türkiye 1. sırada, Bir Peri Masalı 4. sırada, O Kız dizisi 5. sırada yer aldı.

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