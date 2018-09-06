MAGAZİN

Reyting sonuçları 5 Eylül: Nefes Nefese 5. son bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 06.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

5 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Star TV'de yayınlanan Nefes Nefese 5. son bölümü ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Bunun dışında dün akşam Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, Kanal D'de Çocuklar Duymasın dizisi atv'de Hızlı ve Öfkeli 6 adlı yabancı film ve Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü vardı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 5 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 5 Eylül: Nefes Nefese 5. son bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

5 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Star TV'de yayınlanan Nefes Nefese 5. son bölümü ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Günün diğer programları, Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, Kanal D'de Çocuklar Duymasın dizisi atv'de Hızlı ve Öfkeli 6 adlı yabancı film ve Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 5 Eylül reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

5 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

reyting-sonuclari

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)
Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reyting reyting sonuçları nefes nefese 5 eylül 2018

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)

Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Nefes Nefese 5. son bölüm izle)

Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Avlu 2. yeni sezon 4. fragmanı: Azra ile Deniz karşı karşıya! (Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı: Sanem - Polen savaşı başladı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı: Sanem - Polen savaşı başladı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!

Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!

Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlıyor? Bizim Hikaye'den sürpriz fragman

Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlıyor? Bizim Hikaye'den sürpriz fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.