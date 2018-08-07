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Reyting sonuçları 6 Ağustos: Ege'nin Hamsisi mi Kalbimin Sultanı finali mi? Günün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 07.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

6 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Star TV'de ekrana gelen Kalbimin Sultanı 8. bölümü ile final yaptı. Ege ve Karadeniz şivelerinin yer aldığı Ege'nin Hamsisi 4. bölümü ile TRT 1'de keyifle izlendi. Fox TV'de Yaparsın Aşkım, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları yer alırken Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü, Kanal D'de Tarzan Efsanesi adlı yabancı sinema yer aldı. Peki reyting sıralamasında günün birincisi kim oldu? İşte 6 Ağustos reyting sonucu

Reyting sonuçları 6 Ağustos: Ege'nin Hamsisi mi Kalbimin Sultanı finali mi? Günün birincisi kim oldu?

6 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Dün ekrana gelen programlar arasından birinci sırayı hangi program aldı merak ediliyordu. Kalbimin Sultanı 8. bölümü ile Star TV'de ekrana geldi ve final yaptı. Ege'nin Hamsisi 4. bölümü ile TRT 1'de izleyenleri yine güldürmeye, eğlendirmeye başardı. Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster ile Fox TV'nin Yaparsın Aşkım adlı yarışmaları, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Peki bu programlar arasında birinci kim oldu? İşte 6 Ağustos reyting sonuçları...

6 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY
1 EGE'NIN HAMSISI TRT 1 4,41 15,13
2 TARZAN EFSANESI (Y.S) KANAL D 3,59 13,02
3 YAPARSIN ASKIM FOX TV 3,09 10,72
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 2,85 10,05
5 FOX ANA HABER FOX TV 2,52 12,43
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 2,52 12,43
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2,34 8,31
8 SPOR GUNDEMI KANAL D 2,19 9,93
9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 2,11 13,89
10 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 2,07 9,09
11 HABER ONU SHOW TV 2,02 11,51
12 KORDUGUM KANAL 7 1,79 11,51
13 ATV ANA HABER ATV 1,7 8,4
14 EGE'NIN HAMSISI (OZET) TRT 1 1,7 6,78
15 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 1,61 9,58
16 O SES COCUKLAR TV8 1,58 5,67
17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1,46 7,16
18 SOHRET KAFASI (TKR) KANAL D 1,39 5,24
19 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 1,33 8,83
20 SEV YETER KANAL 7 1,25 4,36

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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Ege'nin Hamsisi 4. son bölüm sonrasında Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (İzle)Ege'nin Hamsisi 4. son bölüm sonrasında Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (İzle)
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