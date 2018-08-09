Reyting sonuçları 8 Ağustos: Nefes Nefese 2. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

8 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Star TV'de 2. bölümü ile ekrana gelen Nefes Nefese adlı dizi vardı. İlk bölümü ile ekran başına kilitleyen dizi, bu haftada ne kadar izlendi, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Show TV'de Sağ Salim adlı yerli fim, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, atv'de ise Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışması adlı yabancı filmi... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 8 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

8 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY 1 NEFES NEFESE STAR TV 4,59 15,16 2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 3,59 12,3 3 FOX ANA HABER FOX TV 2,59 13,24 4 HIZLI VE OFKELI TOKYO YARISI (Y.S) ATV 2,4 8,65 5 HULK (Y.S) ATV 2,34 8,57 6 CARKIFELEK KANAL D 2,27 7,85 7 KARAYIP KORSANLARI DUNYANIN SONU (Y.S) TRT 1 2,17 7,51 8 SAG SALIM (T.S) SHOW TV 2,17 7,78 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 2,1 10,75 10 GECIT YOK (Y.S) SHOW TV 2 7,32 11 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 1,95 13,34 12 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 1,74 10,9 13 KORDUGUM KANAL 7 1,7 10,95 14 ATV ANA HABER ATV 1,7 8,64 15 SPOR GUNDEMI KANAL D 1,68 7,69 16 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 1,54 6,96 17 NEFES NEFESE (OZET) STAR TV 1,49 6,28 18 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 1,49 7,51 19 HABER ONU SHOW TV 1,46 8,49 20 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 1,44 8,71

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.