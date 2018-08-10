Reyting sonuçları 9 Ağustos: Meleklerin Aşkı 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

9 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Show TV'de 6. bölümü ile ekrana gelen Meleklerin Aşkı adlı dizi vardı. Meleklerin Aşkı son bölümü, bu hafta yine birinci olabildi mi, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Star TV'de Geleceğin Starı adlı yarışma, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Aşktrolji, atv'de ise Ters Yüz adlı yabancı animasyon filmi... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 9 Ağustos Perşembe reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

9 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Show TV’nin kahkahası bol eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı, altıncı bölümüyle AB’de 4,12 izlenme oranı (rating), 14,71 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,09 izlenme oranı (rating), 14,83 izlenme payı (share), Total’de ise 4,61 izlenme oranı (rating), 16,43 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.