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Reyting sonuçları 9 Ağustos: Meleklerin Aşkı 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 10.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

9 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Show TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı 6. bölümü ne kadar reyting aldı merak ediliyordu. Dün akşam Star TV'de Geleceğin Starı adlı yarışma, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Aşktroloji adlı yerli film, atv'de ise Ters Yüz adlı yabancı animasyon filmi yayınlandı. Bu yapımlar ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 9 Ağustos Perşembe günü reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 9 Ağustos: Meleklerin Aşkı 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim?

9 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre günün birincisi kim oldu? Dünün tek dizisi Show TV'de 6. bölümü ile ekrana gelen Meleklerin Aşkı adlı dizi vardı. Meleklerin Aşkı son bölümü, bu hafta yine birinci olabildi mi, ne kadar reyting aldı? Günün diğer programları, Star TV'de Geleceğin Starı adlı yarışma, Kanal D'de Çarkıfelek yarışması, Fox TV'de Aşktrolji, atv'de ise Ters Yüz adlı yabancı animasyon filmi... Peki hangisi günün birincisi oldu? İşte 9 Ağustos Perşembe reyting sonuçları ilk 20 sıralaması...

9 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Show TV’nin kahkahası bol eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı, altıncı bölümüyle AB’de 4,12 izlenme oranı (rating), 14,71 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,09 izlenme oranı (rating), 14,83 izlenme payı (share), Total’de ise 4,61 izlenme oranı (rating), 16,43 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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